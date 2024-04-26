Ташкент, 26 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Финляндия и страны Прибалтики саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов 26 апреля в кулуарах 78-го заседания совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ в Ташкенте.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно», — приводит слова Давыдова «Газета.Ru».

Он привёл в пример обстановку на российско-латвийской границе у КПП «Бурачки-Терехово». Там около 2 тыс. машин скопились в ожидании проезда на территорию России. Латвийская сторона пропускает примерно по 100 машин в сутки, хотя они могут везти и лекарства, и скоропортящиеся товары, и продукты первой необходимости.

Это сознательная политика удушения и реального саботажа международной торговли по методу «итальянской забастовки», когда очередь создаётся специально, констатировал Давыдов.

С точки зрения нормальной таможенной логики запрет на въезд граждан России в ЕС со своими автомобилями и смартфонами абсолютно незаконен и является «полным беспределом». Об этом 11 сентября заявил временно исполняющий обязанности руководителя «Федеральной таможенной службы» (ФТС) Руслан Давыдов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Давыдов назвал «полным беспределом» запрет для российских граждан на въезд в страны ЕС со своими автомобилями и смартфонами. С точки зрения нормальной таможенной логики это абсолютно незаконно, подчеркнул он.