Москва, 26 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Сотрудники МВД проводят проверку из-за смерти 23-летней москвички, которая была на девятом месяце беременности и готовилась к родам. Девушка принимала антисудорожные лекарства из-за приступов эпилепсии, сообщил источник ИА Регнум.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

23 апреля в квартиру на улице Адмирала Лазарева мужчина вызвал скорую помощь, он сообщил, что его беременной жене стало плохо. Он торопил врачей и просил поскорее приехать, ведь его супруга находилась на последнем месяце беременности. Прибывшие по вызову медики ничего не смогли сделать, женщина скончалась. Об этом врачи сообщили в полицию.

«Констатирована смерть 23-летней женщины на девятом месяце беременности. Муж пояснил, что в период беременности у супруги происходили эпилептические приступы, и она принимала антисудорожные препараты по назначению врача», — рассказал собеседник агентства.

Лекарство, которое принимала девушка, является противоэпилептическим препаратом, назначаемым при судорогах различного происхождения. Этот препарат назначается и беременным, при этом производители не отмечают возможность существенного повышения риска серьёзных врожденных пороков развития, но предупреждают о необходимости особого контроля за пациенткой. Разные формы препарата производят в Италии и Бельгии.

Точную причину смерти предстоит определить судмедэкспертам. По факту смерти беременной полицией проводится проверка.