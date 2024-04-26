Москва, 26 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Обсуждение командой советников кандидата в президенты США Дональда Трампа идеи о введении санкций против стран, которые отказываются от доллара, больше похоже на декларативное предвыборное заявление, чем на продуманную экономическую стратегию. Такое мнение 26 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

ИА REGNUM

«Такую идею нельзя назвать продуманной экономической стратегией. Это скорее похоже на декларативное предвыборное заявление, которое было странным образом исполнено, с учётом того, что оно опубликовано на Bloomberg. Это информационное агентство является одним из яростных противников Трампа. Кроме того, сама идея наказывать санкциями компании и партнёров стран БРИКС за отказ от расчётов в долларах кажется слишком примитивной. Bloomberg ссылается на людей из окружения Трампа, которые являются экономическими советниками. Однако сейчас не тот период предвыборной кампании, чтобы нанимать таких советников. У Трампа сложная финансовая ситуация в предвыборной кампании, поэтому оплачивать работу серьёзных аналитиков по экономике и международным отношениям сейчас не представляется возможным, так как основные средства уходят на юристов и оплату различных судебных издержек», — отметил американист.

По его мнению, такая декларация намерений связана с желанием привлечь внимание бизнеса, который производит товары и услуги на экспорт, так как такие меры могут способствовать увеличению их прибыли.

Однако Шариков считает, что такие меры не могут кардинально изменить существующие международные экономические отношения и от доллара так просто отказаться. Например, Китай очень зависит от доллара, и у Трампа во время его президентства были серьёзные противоречия с Китаем по этому поводу. Он обвинял Китай в искусственном занижении курса юаня, чтобы тот имел более высокие показатели в экономике. Но доллар очень необходим Китаю, китайская экономика в значительной степени основана на этом.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что экономические советники бывшего главы Белого дома и кандидата на пост президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против тех стран, которые намерены отказаться от использования доллара в своей внешней торговле. Отмечается, что чиновники обсуждают наказания для союзников и противников, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции, штрафы. Меры будут направлены с целью снизить риски для американской валюты, в первую очередь на страны БРИКС.

В марте Трамп заявлял, что отказ различных стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. США не могут позволить, чтобы это случилось.

The New York Post сообщало, что расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху. В публикации отмечалось, что при расширении БРИКС и его развитии Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января заявил, что Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач. Он отметил, что доллар вместе с грантами международных организаций используются в качестве инструментов принуждения.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что доллар США потеряет позиции в мире, если объединение БРИКС создаст привязанную к золоту валюту. Он отметил, что, несмотря на лидерство Соединённых Штатов, БРИКС развивается очень быстро. Эксперт считает, что валюта, привязанная к золоту и используемая в большей части стран Евразии, появится уже совсем скоро.