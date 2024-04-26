Астана, 26 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине, заявил 26 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине», — заявил Шойгу.

Шойгу добавил, что в мире растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов.

«Главным образом это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам», — продолжил министр обороны РФ.

Для достижения своих целей США оказывают беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнёров, отводя им роль послушных исполнителей, отметил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

США, не замечая многочисленных атак ВСУ на гражданские объекты, цинично заверяют, что Киев обещал не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России, но это ложь, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. У США не выйдет выбраться сухими «из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат», подчеркнул он.

25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.