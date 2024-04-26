Астана, 26 апреля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Международная обстановка остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом 26 апреля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

MOD Russia/Global Look Press Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Он отметил, что российская сторона разделяет оценки современной международной обстановки, которая остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению.

«Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов», — сказал Шойгу.

Он добавил, что это происходит главным образом из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать диктат независимым странам.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам. Он подчеркнул, что Запад любыми средствами пытается сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ ― первый замминистра обороны Валерий Герасимов 4 апреля заявил, что международный терроризм остаётсяглобальной угрозой миру. Он подчеркнул, что очаги напряжения в различных уголках планеты возникают не без внешнего воздействия.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия считает необходимым подсчитать ущерб, который был причинён различным странам из-за колониальной политики Запада.