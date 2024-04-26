* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Волжский, Волгоградская область, 26 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. ФСБ показала кадры задержания двух жителей города Волжского Волгоградской области по факту подготовки к теракту и участия в проукраинской группировке National-Socialism / White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из видео

В ведомстве сообщили, что задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей. Во время обысков было найдено взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

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Как ранее передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Волжском двух членов ячейки террористической организации. В ходе допроса фигуранты признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями группировки на Украине и получили от них инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Установлено, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации. Кроме того, в качестве следующих объектов террористических устремлений они подобрали один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.