Москва, 26 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда Ирина Подносова провела заседание комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей, в ходе которого были приняты решения по 254 кандидатам на должности судей федеральных судов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий под руководством председателя Верховного суда Ирины Подносовой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия рассмотрела кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесённые на рассмотрение главы государства.

Приняты решения в отношении 254 кандидатов на должности судей федеральных судов. Отмечается, что заседание комиссии состоялось 25 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Подносовой. Президент пожелал Подносовой успехов на новой должности и отметил её опыт работы в судебной системе. Он подчеркнул, что у неё есть всё, чтобы надежно и достойно осуществлять функции председателя Верховного суда.

Также в ходе разговора Путин поднял вопрос загруженности судов и отметил, что необходимо разобраться с этой проблемой. Кроме того, он попросил Подносову заняться предложениями Верховного суда, которые сейчас рассматривает Госдума.

Председателем Верховного суда с 1989 года был Вячеслав Лебедев. Он умер 23 февраля в возрасте 80 лет.

Подносова 14 марта подала заявку на пост главы Верховного суда. Её кандидатуру 1 апреля рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Позднее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Подносовой Владимиру Путину для представления Совфеду.

17 апреля Совет Федерации на пленарном заседании назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах. Она заявила, что в настоящее время провели большую работу и уже назначили 500 федеральных судей.