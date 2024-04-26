Москва, 26 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Москве прошел ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участие в пленарном заседании съезда принял президент РФ Владимир Путин. Одной из главных в работе съезда стала тема социального партнерства и ответственного ведения бизнеса. Предприятия, демонстрирующие лучшие практики в этой сфере, были награждены национальной премией «Лидеры ответственного бизнеса». Высшую награду премии получил агрохимический холдинг «ФосАгро».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе торжественной церемонии вручения было отмечено, что в рамках премии лидеры бизнеса оценивались на основе комплексной программы по экономическим, экологическим и социальным показателям. Кроме того, учитывался вклад корпоративных программ в решение общественно значимых задач. Победителей премии поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительность, программы экологического благополучия городов и сел, регионов и территорий», — заявил Владимир Путин. Он поздравил победителей премии и выразил уверенность, что «их позитивный опыт, социальные проекты станут примером для всего российского бизнеса». «А значит, подобных инициатив, которые нужны всем людям, всей стране, будет, безусловно, ещё больше», — отметил глава государства.

Обладателем высшей награды премии стала группа «ФосАгро». Социальные проекты компании были признаны победителями в большинстве номинаций премии. В номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» победила спортивно-образовательная программа «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). В номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий» победила социальная программа «ФосАгро» «Наши любимые города». В номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» победу одержала образовательная программа «ФосАгро».

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что высокая оценка социально ответственной политики холдинга является подтверждением правильности направления, в котором он развивается, эффективности и востребованности его социальных и благотворительных программ.

«Забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия с момента создания «ФосАгро» — фундамент, на котором стремительно растут производственные показатели, создаются новые и модернизируются действующие мощности, внедряются инновации, последовательно увеличиваются налоговые отчисления. «ФосАгро» за 10 лет в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов и в 2022–2023 годах эта сумма превысила 25 млрд рублей. Будем продолжать эту комплексную работу», — сказал Михаил Рыбников.

Национальная премия в области предпринимательской деятельности для российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса, была учреждена по поручению президента Владимира Путина на съезде РСПП в прошлом году. Её основной целью заявлено содействие развитию ответственной деловой практики, признание вклада бизнеса в общественное развитие — формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны.