Пекин, 26 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен проведёт 26 апреля встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента.

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«Си Цзиньпин встретится с Блинкеном в пятницу», — пишет агентство.

Также отмечается, что встречу с главой Госдепа провёл и глава МИД КНР Ван И. В ходе переговоров госсекретарь «выразил обеспокоенность по поводу поддержки России» со стороны КНР.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пригрозила последствиями для китайского бизнеса, если Пекин решится поддерживать Москву в конфликте с киевским режимом. Она уточнила, что эта позиция Белого дома касается и поддержки российского ВПК.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул 18 апреля, что Пекин примет необходимые меры, если Вашингтон решится на дополнительные санкции против китайских компаний.

Ранее глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать стремление Тайваня к независимости для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странам НАТО и Евросоюза.

Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.