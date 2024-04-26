Дальнегорск, Приморский край, 26 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Перестрелка в городе Дальнегорске Приморского края стала поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает 26 апреля пресс-служба краевого управления СК РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Днём местные жители устроили стрельбу на парковке возле дворца культуры «Химик». Три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (213 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА Регнум, в конфликте участвовали мужчины, приехавшие на автомобилях на парковку возле ДК. Они вышли из машин и открыли огонь, а затем скрылись.