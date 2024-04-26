Санкт-Петербург, 26 апреля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Сотрудник полиции застрелил вооружённого мужчину, напавшего на его коллегу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 26 апреля «Фонтанка».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Утром полицейские прибыли в одну из квартир на Английском проспекте, куда ранее вызвали скорую помощь. К медикам обратилась женщина и сообщила, что её 42-летний сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии.

В присутствии врачей Михаил К. стал вести себя неадекватно. Приехавшие полицейские помогали медикам и уговаривали мужчину одеться. Внезапно он выхватил из кармана куртки пистолет Макарова и в упор выстрелил в одного из правоохранителей.

Второй полицейский открыл ответный огонь на поражение, мужчина получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Раненый сотрудник доставлен в реанимацию с тяжёлым ранением. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в центре Уфы мужчина, находившийся под действием наркотиков, напал на полицейских с ножом и ранил себя. Правоохранители применили табельное оружие для задержания злоумышленника, затем его доставили в больницу. Пострадали два полицейских, одному из них потребовалась госпитализация.