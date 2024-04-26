Дальнегорск, Приморский край, 26 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Перестрелка произошла в городе Дальнегорске Приморского края, три человека попали в больницу с ранениями. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба краевой прокуратуры.

Кадр из видео

Вооружённый конфликт, по данным ведомства, устроили пассажиры автомобилей, прибывших на парковку возле дворца культуры «Химик». Мужчины вышли из машин и открыли огонь, а затем скрылись.

«В результате произошедшего трое мужчин доставлены в Дальнегорскую городскую больницу с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Правоохранители разыскивают остальных участников конфликта.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Улан-Удэ произошёл конфликт с применением огнестрельного травматического оружия, пострадал один человек. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.