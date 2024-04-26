Токмак, Запорожская область, 26 апреля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ многоэтажного жилого дома в Токмаке Запорожской области пострадали четыре человека, разрушены четыре квартиры, сообщил 26 апреля глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Евгений Милованов/ТРК Таврия

По его словам, полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома. Пострадавшие находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.

Предположительно, под завалами может находиться еще один человек, на месте продолжают работать спасатели. Все подразделения укомплектованы и обеспечены всем необходимым, помощь оказывают бригады спасателей Пензенской области, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, по Токмаку 25 апреля ВСУ выпустили три управляемые авиабомбы. Две бомбы сбили средствами ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом. Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери четырёх домов и здания детского сада, также пробило крышу. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака.

В Донецке 25 апреля при обстреле украинскими боевиками погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. На улице Ивана Сусанина в результате удара ВСУ погибла женщина. Здесь же ранения получили мальчик 2010 года рождения и две женщины 1954 и 1957 годов рождения. На улице Дмитрия Донского при обстреле погиб мужчина 1982 года рождения, были ранены женщины 1957 и 1993 годов рождения.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели жителя села Каиры в Херсонской области в результате обстрела ВСУ. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что в результате обстрела Каховки мирный житель получил ранение. Кроме того, украинская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи в Херсонской области.