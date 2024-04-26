Москва, 26 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В США неназванная медиакомпания ищет операторов, имеющих опыт участия в боевых действиях и готовых к выполнению некоей работы в России, сообщает «Газета.Ru».

Lance Cpl. David Intriago/Global Look Press

Отмечается, что к кандидатам предъявляется ряд требований, среди которых умение пользоваться приборами ночного видения, а также владение английским и русским языками и способность без труда передвигаться в бронежилете.

Данных о том, где предстоит работать соискателям, в объявлении не указано. Однако в вакансии отмечено, что они будут освещать некие операции в различных районах России. За это им обещают платить $700.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ отметили, что на Украине с начала спецоперации уничтожили свыше 5,9 тыс. иностранных боевиков. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497).

В рядах ВСУ стало в разы меньше иностранных наёмников после их массовой гибели во время летнего контрнаступления в 2023 году, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Ранее американские СМИ сообщили, что количество могил американских наёмников, выступавших на стороне Киева, увеличивается на кладбищах в США.

Могилы наёмников, воевавших за ВСУ, появились на кладбищах целого ряда европейских стран, в том числе Польши и Франции.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.