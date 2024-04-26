Южно-Сахалинск, 26 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Мужчина 26 апреля на внедорожнике снёс несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. О вандализме сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

ЧП случилось на городском кладбище в Христофоровке.

На месте происшествия работает полиция, проводится проверка.

В местных СМИ написали, что водитель был в неадекватном состоянии, бегал по кладбищу голым. Сотрудники ритуального агентства вызвали полицию.

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