Наступивший, 793-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об оставлении киевскими боевиками одного из ключевых укрепрайонов в Красногоровке Донецкой Народной Республики. О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выдержали натиска тяжелой артиллерии и Воздушно-космических сил (ВКС) России и ушли с позиций, 26 апреля сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, давление на ВСУ в городе оказывается сразу с нескольких направлений.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Взятие под контроль Красногоровки позволит российским войскам выстроить более ровную линию обороны и создать предпосылки для дальнейшего продвижения на запад, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Тем временем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю после боёв, произошедших в том числе у Красногоровки, сообщал 25 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, потери ВСУ составили до 500 бойцов.

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