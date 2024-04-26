Донецк, 26 апреля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Дальнобойные ракеты ATACMS уже получены киевской армией и находятся на украинской стороне. Об этом рассказал журналистам советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«По полученной информации, Запад уже доставил на территорию Украины ракеты ATACMS», — заверил Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленные американские военные чиновники на условиях анонимности заявили, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. Об этом написала корреспондент Пентагона Хелен Купер в The New York Times.

По заключению американцев, ВСУ смогут использовать ракеты дальнего радиуса для «усиления давления, более эффективного поражения и атак на полуостров».

Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России, написало The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена Джо Байденом ещё в середине февраля.