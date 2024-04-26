Вашингтон, 26 апреля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Киевские военные вывели из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1 из-за того, что они очень уязвимые перед беспилотниками ВС РФ. Об этом сообщило Associated Press, ссылаясь на чиновников Пентагона.

arabic-military.com Подбитый Абрамс M1A2

Источник пояснил, что ВСУ вынуждены убрать танки из-за вездесущих российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют бронетехнику.

В Пентагоне признались, что намерены вместе с украинскими коллегами изменить тактику.

«Мы будем работать с нашими украинскими партнёрами и другими партнёрами на местах, чтобы помочь им придумать, как они могут применять танки в изменившихся условиях, когда всё видно сразу», — пояснил военный.

Как сообщало ИА Регнум, китайское издание Asia Times 2 апреля написало, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

По информации Минобороны, до 29 марта российские военные уничтожили уже пять танков Abrams в зоне проведения СВО. Военные группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля Министерство обороны сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. Большую часть танков Abrams уничтожили с помощью FPV-дронов.

Бойцы группировки войск «Центр» три дня вели слежку за американским танком Abrams перед тем, как подбили боевую машину «Ланцетом».