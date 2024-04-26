Херсон, 26 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, задержанные ранее по подозрению в убийстве сельчан и полицейских в Херсонской области, признались в убийствах. Их передали военной полиции.

Минобороны России Военная полиция

Мужчины рассказали, что убили в Подо-Калиновке и Абрикосовке семь человек. Некоторые тела были обнаружены ещё 24 апреля в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами.

По информации РБК, Кайгородцев был ранее судим за убийство.

Как сообщало ИА Регнум, у задержанных по подозрению в убийстве нескольких человек под Херсоном нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты.

Тела трёх жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили ещё два обезображенных тела мужчины и женщины.

Установлено, что мужчины хотели поселиться в селе, но глава посёлка сказала, что пустых домов нет. После этого они её убили, потом сожгли два дома и пытались поджечь ещё один.

В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое полицейских, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.