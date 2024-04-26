Владивосток, 26 апреля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Защита «крабового короля» Олега Кана намерена обжаловать приговор по уголовному делу об убийстве по найму, вынесенный утром 26 апреля приморским краевым судом. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов подзащитного, председатель коллегии адвокатов города Москвы Константин Трапаидзе.

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По словам адвоката, обжалование, учитывая приговор, будет и «даже не обсуждается» по той причине, что защита рассчитывала либо на возврат дела прокурору, либо на оправдательный приговор.

«Для этого есть все основания. Мы полагаем, что суду невозможно будет обойти те доказательства, которые предоставила защита, и те факты, которые были вскрыты в ходе судебного следствия», — сказал Трапаидзе.

Адвокат также подчеркнул, что, несмотря на информацию о смерти Кана, его подзащитный имеет право на реабилитацию в любом случае.

При этом защита Олега Кана не подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с его смертью.

Как сообщало ИА Регнум, суд 26 апреля приговорил к 17 годам лишения свободы находящегося в международном розыске сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Его осудили за организацию убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.

Судом установлено, что именно Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Он сам разработал план и нанял исполнителей за вознаграждение.

По версии следствия, в августе–октябре 2010 года рыбопромышленник нанял неустановленного следствием исполнителя убийства и жителя Сахалинской области в качестве пособника. Пхиденко позвали якобы на деловые переговоры. Он прибыл к ресторану «Три богатыря» во Владивостоке, где киллер выстрелил находившемуся в салоне такси в голову и грудь. Мужчина скончался.