Вашингтон, 26 апреля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. За время проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине укрепилось двустороннее стратегическое партнёрство между США и Молдавией. Соответствующее совместное заявление Вашингтона и Кишинёва опубликовала 25 апреля пресс-служба американского Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«На протяжении более 30 лет США и Молдавия выстраивают стратегическое двустороннее партнёрство. За время СВО это партнёрство стало только крепче», — указали авторы по итогам политических консультаций американо-молдавских делегаций в Вашингтоне.

Стороны также обсудили экономические, энергетические, оборонные и гуманитарные вопросы, возникшие для Молдавии в ходе украинского конфликта и помощь в их преодолении.

С февраля 2022 года Вашингтон стал крупнейшим донором Кишинёва, выделив республике 774 млн долларов, при этом около 75 млн Молдавия получила в рамках военного содействия.

Отмечается, что в апреле 2024 года Молдавия впервые приобрела природный газ в США. В документе говорится, что дальнейшие поставки укрепят энергетическую независимость страны и будут способствовать развитию двусторонних торговых отношений.

Молдавская делегация также выразила признательность Вашингтону за санкции против восьми граждан России и Молдавии по обвинению в попытках незаконного влияния на избирательный процесс.

Кроме того, в документе США поддержали стремление Молдавии вступить в Европейский союз и продолжение реформ, необходимых для продвижения к этой цели.

Как сообщало ИА Регнум, в январе новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой после принесения присяги выступил в поддержку стратегического диалога с Украиной и США. Говоря об отношениях с Россией, он отметил, что политика Кишинева будет базироваться на национальных интересах.

Власти Молдавии решили поддержать США в противостоянии России, заявил экс-президент страны и председатель Социалистической партии Игорь Додон. Он добавил, что, когда закончится их мандат, все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее.

Молдавия ещё недавно была беднейшей страной в Европе, сейчас это «почётное» место у Украины, напомнил 14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции. Россия строит свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды. Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то так тому и быть, добавил глава государства. По словам Путина, если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители, то пусть так и делают.