Красногоровка, ДНР, 26 апреля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Киевские боевики покинули позиции на одном из основных укрепрайонов в Красногоровке Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал журналистам советник главы региона Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска ВКС и тяжёлой артиллерии и ушли с позиций», — сообщил Кимаковский ТАСС.

При этом советник добавил, что давление на город идёт сразу с нескольких направлений.

Бойцы ВС РФ проводят зачистку Красногоровки от украинских боевиков, добавил Игорь Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ грозит эффект домино из-за нехватки ресурсов на фоне наступления российской армии, заявил 25 апреля в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По мнению Райснера, особое значение имеет расположенный на возвышенности населённый пункт Очеретино в ДНР. Благодаря этому ВС России смогут контролировать близлежащие территории и иметь преимущество перед ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого были подняты флаги РФ.