Вена, 26 апреля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. ВСУ грозит эффект домино из-за нехватки ресурсов на фоне наступления российской армии, заявил 25 апреля в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.

Kurt:S Эффект домино

«Мы видим, что украинцы на фронте всё больше уступают, в частности на западе от Авдеевки. Дело в том, что к западу от Авдеевки и к северу от Бердычей за последние почти 14 дней русским удалось продвинуться на 10 километров и местами практически прорвать вторую линию обороны Украины», — признал офицер.

По мнению Райснера, особое значение имеет расположенный на возвышенности населённый пункт Очеретино в ДНР. Благодаря этому ВС России смогут контролировать близлежащие территории и иметь преимущество перед ВСУ.

При этом украинскому командованию необходимо определиться, стоит ли бросать новые силы для сдерживания российского наступления на данном направлении и откуда их взять, если все резервы уже задействованы на разных участках фронта. Вопрос лишь в том, где именно «прорвет плотину, что, возможно, вызовет эффект домино», заключил полковник.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что украинские войска, после того как они ушли из Авдеевки, ждёт эффект домино, если они не будут получать оружие и помощь от Запада.

Командование ВСУ отправило в село Очеретино на авдеевском направлении неподготовленную бригаду. Это связано с шоком от быстрого продвижения российских войск, отметил военный обозреватель Дэвид Экс. Эксперт обратил внимание на скорость захода ВС России в населённый пункт. Потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ под Авдеевкой.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 апреля сообщил, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого были подняты флаги РФ.

В этот же день немецкое издание Bild со ссылкой на своего автора Юлиана Рёпке написало, что ВС России прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки, продвинулись вдоль железной дороги на три километра вглубь позиций противника и вошли в Очеретино.