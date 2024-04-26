Вашингтон, 26 апреля, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Экономические советники бывшего главы Белого дома и кандидата на пост президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против тех стран, которые намерены отказаться от использования доллара в своей внешней торговле. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Чиновники обсуждают наказания для союзников и противников, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции, штрафы», — написало агентство.

Меры будут направлены с целью снизить риски для американской валюты, в первую очередь на страны БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Трамп заявлял, что отказ различных стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. США не могут позволить, чтобы это случилось.

The New York Post писало, что расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху. В публикации отмечалось, что при расширении БРИКС и его развитии Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января заявил, что Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач. Он отметил, что доллар вместе с грантами международных организаций используются в качестве инструментов принуждения.

Доллар США потеряет позиции в мире, если объединение БРИКС создаст привязанную к золоту валюту, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.