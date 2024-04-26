Вашингтон, 26 апреля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. В Пентагоне признали провал поставленного на Украину американского оружия. Об этом во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований проговорился заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, написало 25 апреля издание The War Zone.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Замглавы Пентагона заявил, что переданные Киеву боеприпасы класса «воздух-земля» плохо себя зарекомендовали из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы и других факторов. После этого ВСУ отказались их использовать. Конкретное название боеприпаса Лаплант не назвал.

В издании пояснили, что полному описанию соответствует единственная система вооружения GLSDB поставленная США на Украину. При этом речь также может идти об оружии, о передаче которого ранее не объявляли.

Отправленные украинцам американские боеприпасы наземного базирования на деле оказались неэффективными. Российские средства РЭБ препятствуют использованию ВСУ западного высокоточного вооружения, отметили авторы статьи.

Если замминистра обороны США имел ввиду именно GLSDB и говорил об их уязвимости перед российскими РЭБ, то это может иметь широкомасштабные последствия, поскольку воздушный вариант этой бомбы, SDB, находится на вооружении США в очень больших количествах. Они же имеются в армиях значительного числа других стран, заключили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе и это очевидно, добавил Глазунов.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства отметил, что спецоперация на Украине показала, что российское вооружение превосходит натовское. Военнослужащих обучают применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения на созданных полигонах и в учебных центрах.