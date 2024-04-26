Владивосток, 26 апреля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Приморский краевой суд 26 апреля вынес обвинительный приговор в отношении находящегося в международном розыске сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, известного как «крабовый король». Его осудили за организацию убийства по найму предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.

Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

Судом установлено, что именно Кан организовал убийство Пхиденко причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Он сам разработал план и нанял исполнителей за вознаграждение.

По версии следствия, в августе–октябре 2010 года рыбопромышленник нанял неустановленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Сахалинской области в качестве пособника. Пхиденко позвали якобы на деловые переговоры. Он прибыл к ресторану «Три Богатыря» во Владивостоке, где киллер выстрелил находившемуся в салоне такси в голову и грудь. Мужчина скончался.

«С учётом личности подсудимого, характера и особо тяжкого преступления суд назначил Кану наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок отбытия наказания постановлено судом исчислять с момента фактического задержания Кана», — сообщили в официальном Telegram-канале Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Как сообщало ИА Регнум, Гособвинение просило суд приговорить Кана, известного как «крабового короля», обвиняемого в заказном убийстве, к 19 годам колонии строгого режима.

Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России к дальневосточным рыбным промышленникам, среди которых Олег Кан.

Во время судебного заседания в марте 2024 года представитель защиты по иску Генпрокуратуры заявил о смерти Кана и попросил суд закрыть дело. Сторона обвинения сочла ссылку на данные сайта Федеральной нотариальной палаты недостаточно достоверными, так как соответствующая запись в загсе отсутствует. Впоследствии Генпрокуратура отправила соответствующие запросы и получила ответы, что смерть Кана не регистрировали, на основании чего обвинение расценило тезис о ней инсценировкой.