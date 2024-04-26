Аланья, Турция, 26 апреля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. В беседке одного из отелей Аланьи в Турции 25 апреля сотрудники нашли мёртвым туриста из России. О происшествии сообщил телеканал TGRT Haber.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Беседка

Выяснилось, что умершим оказался 61-летний Дмитрий Цыганов. На место происшествия вызвали жандармов, врачей, которые и констатировали смерть россиянина.

Тело мужчины увезли в морг для вскрытия и установления причин смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве найден мёртвым гражданин КНДР Ким Сан Чан. Бездыханное тело мужчины нашли на территории строящегося ЖК.

Поздним вечером 9 апреля в полицию обратился начальник строительного городка в селе Кокошкино в Москве. Мужчина рассказал, что обнаружил тело 57-летнего мужчины. На место происшествия отправили наряд полиции.

В зоопарке «Планета обезьян» скончался иностранец, который пришёл устраиваться на работу.