Москва, 26 апреля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал провокационными заявления Польши о возможном размещении на своей территории американского ядерного оружия. По его словам, это приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать, заявил дипломат 25 апреля на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум Польша, ядерное оружие

Рябков отметил, что ситуация вызывает глубокую озабоченность, Польша и США играют с огнём. Нынешний кризис сложился в результате бездумного игнорирования целой серии обязательств политического характера, а также юридически-обязывающих договоренностей о том, что проблемы в сфере безопасности должны решаться на основе её неделимости, добавил дипломат.

«К Польше это обязательство имеет самое непосредственное отношение. Они могут сколько угодно рассуждать в русле того, что их не устраивает в линии российской стороны, но я, предваряя эти их рассуждения, рассуждения их хозяев в Вашингтоне, могу сказать, что наше терпение не безгранично», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Он добавил, что данный вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Польша решится на реализацию этого плана, то российские военные примут все необходимые ответные меры.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. Он напомнил, что ядерное оружие США уже находится в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции. Американское ядерное тактическое оружие в Европе несёт прямую угрозу территории России, указал эксперт.