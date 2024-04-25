Батайск, Ростовская область, 26 апреля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Правоохранители Батайска в Ростовской области вмешались в конфликтную ситуацию ученика с учителем в одной из школ города.

ИА REGNUM Полиция

В соцсетях 25 апреля появились сообщения, что в школу пришли посторонние люди и пытались угрожать расправой учителям. На место выехали силовики.

Уже позже в городской администрации заверили, что конфликт исчерпан, проверка проведена, со всеми участниками проведены беседы.

Как пояснили в мэрии, 25 апреля в школе №4 была проведена встреча с родителями ученика и общественниками, которые также собрались у школы, по вопросу поведения ребёнка и его конфликта с преподавателем школы.

«Ситуация, связанная с неподобающим поведением ученика, остаётся на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления. Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщила администрация Батайска в Telegram-канале.

По информации местных соцсетей, конфликт произошёл ещё несколько месяцев назад. Школьник при всём классе резко говорил с учителем, якобы она плохо отозвалась о его национальности. Мальчик — представитель одной из этнических групп. У него был нож, и он грозился позвать своих родственников.

Официально эта информация властями не подтверждена.

Как сообщало ИА Регнум, в одной из школ Туапсе в Краснодарском крае учительница ударила школьника. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в школе № 3. По данным пользователей соцсетей, это случилось ещё в марте этого года во время урока ИЗО. Ребёнок хамил учительнице и был занят игрой на телефоне. Это разозлило преподавателя.

Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика, который вывел его из себя. Позднее мужчина заявил, что был неправ, и принёс извинения школьнику и его родителям.