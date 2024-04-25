Бейрут, 26 апреля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало позиции израильских военных на приграничной территории, заявили в организации.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

«В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа… после тщательной разведки и отслеживания перемещений израильских вражеских сил на границе, исламское сопротивление нанесло точные артиллерийские удары по их военным на позиции Аль-Маликия (заброшенная палестинская деревня на границе с Ливаном)», — указали в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав шиитского движения «Хезболла». Мухаммад Хусейн Мустафа Шечори был убит в результате удара израильской авиации в районе Кфар-Дунина. По данным ЦАХАЛ, командир подразделения «Радван» занимался планированием и содействовал запуску ракет по территории Израиля из западных и центральных районов Ливана.

Также в результате удара израильской авиации погиб ещё один боевик из подразделения ракетных войск «Хезболлы» — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.

ЦАХАЛ 14 апреля проинформировала, что израильские военные в ответ на ночные удары атаковали крупный объект по производству оружия движения «Хезболла» в районе города Наби-Шит на территории Ливана. До этого сообщалось об ударах авиации Армии обороны Израиля по объектам «Хезболлы» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы.