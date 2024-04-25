Белгород, 26 апреля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского районов ночью 26 апреля объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Население территорий, попавших под опасность атаки с воздуха, попросили укрыться в помещениях без окон.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области в селе Курковичи при атаке украинского беспилотника на автобус пострадали четыре человека, включая ребёнка.

Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались четверо детей.

Вооружённые силы РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 23 тысяч беспилотников ВСУ. Об этом 25 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.