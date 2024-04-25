Вашингтон, 26 апреля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Американское правительство готовится заключить с местными фирмами контракты на сумму $6 млрд на поставку оружия и оборудования Украине, написала 25 апреля газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

По их мнению, США таким образом завершают работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи Украине, который планируют окончательно согласовать и объявить об этом 26 апреля. Предположительно, он будет включать боеприпасы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух».

По данным издания, средства на заключение контрактов выделят из одобренных Конгрессом США $61 млрд в помощь Киеву. Вооружение, вероятно, поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку контракты заключаются в рамках инициативы содействия безопасности Украине. Это подразумевает производство нового оружия и оборудования для ВСУ, а не на использование имеющихся запасов США.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновят военные поставки Киеву.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США поставляют Украине всё более дальнобойное оружие, но это лишь увеличит число проблем самой Украины, отметили 25 апреля в Кремле. По словам Пескова, США напрямую вовлечены в конфликт. Практика действий американцев и европейцев в организации военных поставок в Киев понятна — если они начинают говорить о каких-то видах вооружения предметно, значит, эти поставки уже осуществлены, добавил пресс-секретарь российского лидера.