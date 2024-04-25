Махачкала, 26 апреля, 2024, 00:46 — ИА Регнум. В Махачкале 25 апреля арестовали ещё пять человек, задержанных в Дагестане по делу о хищении энергетиками 2,8 млрд рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Продолжаются следственные действия по уголовному делу о крупном хищении в сфере энергоснабжения. Пятерым фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Все подозреваемые являются работниками АО «Дагэнергосеть».

Всего с 3 апреля по этому делу были арестованы 26 человек. С учетом последних задержаний общее число фигурантов, помещённых в СИЗО, достигло 31.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Дагестане по этому же делу задержали 26 сотрудников АО «Дагэнергосеть», в том числе и директора предприятия Магомедхабиба Мухумаева.

По версии следствия, с 2010 по 2021 год организованная группа лиц, воспользовавшись служебным положением, похитила не менее 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане, установлены факты завышения объёмов, стоимости работ и материалов. Главе филиала «Дагэнерго» грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

У фигурантов уголовного дела прошли масштабные обыски по адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае, изъяты вещественные доказательства.

В Дагестане продолжаются задержания бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ».