Вашингтон, 26 апреля, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Американские военнослужащие на Украине не обучают ВСУ, они лишь обеспечивают помощь в логистике и контролируют поставки вооружения. Об этом 25 апреля на брифинге заявил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — заверил он.

По словам Райдера, власти США пока не приняли решение об увеличении количества военных советников на Украине. В Вашингтоне осознают опасность их нахождения там, добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, также 25 апреля Патрик Райдер утверждал, что американские военные советники не будут участвовать в зоне боевых действий на Украине. Кроме того, не планируется их присутствие вблизи линии фронта. Правительство США принимает меры предосторожности, направленные на обеспечение безопасности американских военных советников, заключил представитель минобороны.

Ни США, ни Великобритания, ни Германия не готовы подвергать риску свою национальную безопасность из-за Украины, заявил 8 марта обозреватель американского журнала American Conservative Дэниел Депетрис. Запад предпочитает поддерживать надежды Украины на плаву сочетанием витиеватых фраз, одобрительного похлопывания по плечу и добродетельной показухи, сказал он.

Следственный комитет России имеет сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников, в том числе 816 человек из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.