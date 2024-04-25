Сана, 26 апреля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

По сообщению в Telegram-анале движения, ВМС Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе.

«Удар был совершён с помощью ракет и беспилотников, операция успешно достигла своих целей», — написал Сария.

При этом мятежники добавили, что будут и впредь продолжать свои военные операции, препятствующие судоходству израильских судов в Красном, Аравийском морях и Индийском океане.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, заверив, что ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.

При этом Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) позже заявило, что суда и корабли Израиля и США не пострадали при атаке в Аденском заливе. Запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита.