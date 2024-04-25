Вашингтон, 25 апреля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Высокопоставленные американские военные чиновники на условиях анонимности заявили, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. Об этом написала корреспондент Пентагона Хелен Купер в The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Цель новых систем большей дальности — усилить давление на Крым, центр российских военно-воздушных и сухопутных сил, где у России есть относительно безопасное убежище», — цитирует Купер одного из представителей Пентагона.

Таким образом, по заключению американцев, ВСУ смогут использовать ракеты дальнего радиуса для «усиления давления, более эффективного поражения и атак на Крым».

Также автор подчеркнула, что ракеты смогут проникать глубже в регионы России и целиться в пункты снабжения российских войск на юго-востоке.

Как сообщало ИА Регнум, Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России.

Передача более 100 ракет была одобрена Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ, источники которых подтвердили передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории», то есть в том числе для атак по территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт, заявил 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.