Москва, 25 апреля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В ходе закрытой встречи президента России Владимира Путина с бизнесом обсуждались практические и конкретные вопросы, рассказал 25 апреля журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые», — уточнил Шохин.

Он добавил, что глава государства обговорил с представителями бизнес-сообщества конкретные механизмы, инструменты и в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации.

Также косвенно затрагивалась тема деприватизации, отметил Шохин. По его словам, президент дал чётко понять, что в случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жёсткие санкции к владельцам государственного или муниципального имущества. Это стало большим шагом в понимании ситуации, что очень важно для правоприменительной практики, подчеркнул глава РСПП. Кроме того, он предложил закрепить этот факт в постановлениях пленума Верховного суда РФ и в других документах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным обсудили деловой климат в стране, кадровые вопросы и фискальную политику. Шохин отметил, что союз проводит ежегодные опросы, по последнему из которых российские бизнесмены оценили состояние делового климата в стране в 2023 году в 2,5 раза лучше, чем в предшествующем периоде. По его словам, в целом предпринимательское сообщество поддерживает политический курс президента и стремится работать по приоритетам национального развития, обозначенным в послании Федеральному собранию.