Мурманск, 25 апреля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. В Мурманске несколько часов ушло на обезвреживание фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили на территории Торгового порта, сообщили 25 апреля в МЧС России.

Управление Росгвардии по Мурманской области

«Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. Опасная находка была доставлена на спецполигон и уничтожена», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Специалисты установили, что находка представляет собой немецкую авиационную бомбу SC-1000 с содержанием 620 килограммов взрывчатого вещества.

В ходе операции по разминированию всех людей эвакуировали из близлежащих зданий, также оцепили территорию.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны уничтожили в Ростовской области. По информации МЧС России, три фугасные авиабомбы ФАБ-100 были найдены при проведении земляных работ в Мясниковском районе в селе Крым и в Усть-Донецком районе в станице Мелиховской. Пиротехники вывезли их в безопасное место и взорвали.

В ноябре 2023 года в немецком Штутгарте эвакуировали 1,9 тыс. человек из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны. Прибывшие на место инцидента сапёры успешно обезвредили взрывоопасный снаряд.