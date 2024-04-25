Махачкала, 25 апреля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Спецслужбы Дагестана задержали ещё несколько человек по делу о хищениях в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»), сообщили журналистам 25 апреля в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержаны ещё 10 руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей», — подтвердил источник.

Общее количество задержанных достигло 36 человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Дагестане по этому же делу задержали 26 сотрудников АО «Дагэнергосеть». Среди них был и директор компании Магомедхабиб Мухумаев. Согласно материалам уголовного дела, с 2010 по 2021 год организованная группа лиц, воспользовавшись служебным положением, похитила не менее 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане. Главе филиала «Дагэнерго» грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

У фигурантов дела провели масштабные обыски по адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае, изъяты вещественные доказательства. Несколько обвиняемых в хищении уже заключили в СИЗО.