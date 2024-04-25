Орел, 25 апреля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. «Умный» светомузыкальный фонтан появился в Орле. Уникальный комплекс, один из самых крупных в центральной России, разместился в историческом центре города на подвижной плавающей платформе у слияния двух рек, Оки и Орлика, напротив Детского парка и парка «Орловская крепость».

Пресс-служба Сбера Сбер подарил Орлу умный светомузыкальный фонтан

Место для новой достопримечательности было выбрано знаковое. Именно здесь осенью 1566 года по указу Ивана Грозного был заложен Орловский кремль — деревянная крепость для охраны южных границ Московского государства.

«Я впервые в Орле, и то, что я вижу, впечатляет. У вас потрясающий город. Хочу сказать большое спасибо команде губернатора», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что с момента, когда в Сбере приняли решение начать строительство фонтана, до момента, когда все вопросы были решены и всё было готово, прошло совсем немного времени.

«Умный» фонтан станет еще одной точкой притяжения для местных жителей и гостей города. Комплекс достигает 80 метров в длину и 20 метров в ширину. Благодаря новейшим технологическим решениям он может выпускать в небо 130 струй высотой до 25 метров, светить лазером, подсвечивать воду с помощью светодиодов и проектировать на водный экран фото и видео.

«Я благодарен всей команде Сбера, большой команде строителей, всем, кто здесь работал и создавал этот объект. За этим стоит огромный труд», — заявил Герман Греф. Он подчеркнул, что новый комплекс в Орле — это не просто фонтан. «Мы дарим людям впечатление и вдохновение, чтобы творить добрые дела во благо своей родины и других людей. Мы дарим впечатление нашим детям, чтобы они сохранили их в своей душе и могли создавать новые, совершенно неподражаемые объекты, делающие нашу страну и её города ещё лучше», — заключил он.

Пресс-служба Сбера Сбер подарил Орлу умный светомузыкальный фонтан

Фонтан в Орле стал уже 26-м интерактивным водным комплексом, подаренным городам Сбером. По словам Германа Грефа, первый появился в Саратове несколько лет назад. После этого уникальные фонтаны банка появились в десятках других городов — в Петергофе, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге и на курорте «Мрия» в Крыму.

Таким образом Сбер вносит вклад в ESG-повестку. Так, насосы фонтанов в Орле очищают воду от механических примесей, а энергопотребление комплексов максимально оптимизировано. Кроме того, у фонтана действует защитная система, которая помогает сохранить биоресурсы водоема.