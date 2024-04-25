Вашингтон, 25 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Американские военные советники не будут участвовать в зоне боевых действий на Украине, также не планируется их присутствие около линии фронта, заявил 25 апреля в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта», — уточнил Райдер.

По его словам, в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием на Украине американских советников. Правительство принимает меры предосторожности, направленные на обеспечение их безопасности, заключил представитель минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, администрация США рассматривает вопрос о возможной отправке дополнительных военных советников в посольство Вашингтона в Киеве, заявлял 20 апреля Патрик Райдер. На них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства в Киеве. Дополнительный персонал, по его словам, будет поддерживать материально-техническое обеспечение ВСУ, осуществлять надзор за поставками оружия Украине, помогать украинским военным в обслуживании вооружений. При этом точное число американских военнослужащих, которых планируют направить в Киев, не указывали, отмечая лишь, что их количество превысит 60 человек.

В марте стало известно, что Госдепартамент США планирует расширить штат посольства в Киеве, направив на Украину несколько дипломатов. Кроме того, американская администрация намерена предоставить чиновникам больше возможностей для перемещения по прилегающему региону.

США не имеют планов направлять свои войска на Украину, отмечал 12 марта помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он прокомментировал высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который ранее утверждал, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине.