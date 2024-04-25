Вашингтон, 25 апреля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В США хотели быстро нанести поражение России на Украине, а затем перейти к Китаю, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я думаю, что первоначально их (США. — Прим. ред.) план был таким: «Хорошо, сейчас мы нанесём поражение России, а затем возьмёмся за Китай», — рассказал эксперт.

По мнению экс-агента ЦРУ, на самом деле США не смогут победить Россию, Украина точно проиграет. Только Москва будет решать, на каком этапе завершиться конфликт. Россия может взять и Киев, и Одессу, ликвидировать военных НАТО, воюющих на стороне ВСУ, заключил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что Россия может в любое время уничтожить армии стран НАТО из-за их неспособности собраться в единую силу. Российская армия вполне способна участвовать в такого рода конфликтах, добавил он. Её численность может и меньше, но опыт и возможности ВС России таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой, подчеркнул эксперт.

Стремление США уничтожить Россию руками Украины обернулось для Вашингтона негативными последствиями, Москва оказалась победителем в этой схватке, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединенных Штатов, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин заявил, что врагом для России является не Украина, а Запад, руками которой он действует. Также глава государства отметил, что это Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Западные элиты не скрывают, что хотят раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчеркнул Путин.