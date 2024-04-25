Минск, 25 апреля, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко своим указом от 25 апреля освободил Александра Косинца от должности помощника главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что причиной такого решения стал переход Александра Косинца на выборную должность заместителя председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

24 апреля Лукашенко был избран председателем собрания, а Косинец — его заместителем.

Кто займёт освободившуюся должность, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля стало известно, что Александр Лукашенко принял закон о Всебелорусском народном собрании.

Документ реализует положение конституции о ВНС, а также определяет его правовой статус как высшего представительного органа. В законе подчёркивается, что собрание не может подменять другие госорганы или вмешиваться в их работу.

Делегаты Всебелорусского народного собрания на заседании 25 апреля утвердили новую военную доктрину страны.

Доктрина не предусматривает кардинальной ревизии военной политики страны. Она сохраняет оборонительный характер.