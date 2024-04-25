Версия взрыва в катастрофе в Смоленске не подтвердилась, заявили в Польше
PAP: прокуратура Польши не подтвердила версию взрыва в катастрофе под Смоленском
Варшава, 25 апреля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Польская прокуратура не подтвердила версию со взрывом на борту президентского самолёта Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года, сообщил 25 апреля член семьи одной из жертв катастрофы Павел Дереш, слова которого приводит агентство PAP.
«По мнению прокуратуры, хоть оно ещё не является окончательным, никакого взрыва на борту Ту-154М не было», — сказал Дереш.
Он добавил, что прокуратура сможет завершить следствие только в первом квартале 2025 года.
Согласно сообщению надзорного ведомства, опубликованному по итогам встречи с семьями погибших в авиакатастрофе под Смоленском, международная группа экспертов предоставит Варшаве свой доклад о причинах крушения президентского лайнера в августе 2024 года.
Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского.
Началось совместное российско-польское расследование крушения. Польские власти не согласились с заключением Международного авиационного комитета, заявившего, что катастрофа произошла по причине неквалифицированности экипажа, и назначили повторную экспертизу, комиссия по которой в течение нескольких лет не могла прийти ни к каким выводам. Впоследствии её представители обвинили в крушении российские власти, но не закончили при этом работу.
Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации повторной комиссии. Глава МВД страны Марчин Кервиньский заявил, что в рапорте по итогам первого расследования подробно объяснялись причины трагедии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.
В декабре 2023 года замминистра обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению.