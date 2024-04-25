Варшава, 25 апреля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Польская прокуратура не подтвердила версию со взрывом на борту президентского самолёта Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года, сообщил 25 апреля член семьи одной из жертв катастрофы Павел Дереш, слова которого приводит агентство PAP.

РИА Новости / Олег Минеев

«По мнению прокуратуры, хоть оно ещё не является окончательным, никакого взрыва на борту Ту-154М не было», — сказал Дереш.

Он добавил, что прокуратура сможет завершить следствие только в первом квартале 2025 года.

Согласно сообщению надзорного ведомства, опубликованному по итогам встречи с семьями погибших в авиакатастрофе под Смоленском, международная группа экспертов предоставит Варшаве свой доклад о причинах крушения президентского лайнера в августе 2024 года.

Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского.

Началось совместное российско-польское расследование крушения. Польские власти не согласились с заключением Международного авиационного комитета, заявившего, что катастрофа произошла по причине неквалифицированности экипажа, и назначили повторную экспертизу, комиссия по которой в течение нескольких лет не могла прийти ни к каким выводам. Впоследствии её представители обвинили в крушении российские власти, но не закончили при этом работу.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации повторной комиссии. Глава МВД страны Марчин Кервиньский заявил, что в рапорте по итогам первого расследования подробно объяснялись причины трагедии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.

В декабре 2023 года замминистра обороны Польши Цезари Томчик сообщил, что польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению.