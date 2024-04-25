Москва, 25 апреля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Закрытая часть встречи президента России Владимира Путина с бизнесменами после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла продуктивно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Все участники встречи ею довольны, разговор был предметным, отметил Песков.

«Много было тем, конкретный предмет разговора», — сказал пресс-секретарь президента.

Диалог власти и бизнеса в России продолжается, уже составлены планы работы на май и июнь текущего года, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП 25 апреля заявил, что власти прекрасно видят имеющиеся угрозы для экономики страны, но уверены, что эти препятствия будут преодолены.

Речь о пересмотрах итогов приватизации в России не идёт, подчеркнул президент. Изъятие бизнеса оправдано только в случаях, когда действия или бездействие собственников наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, отметил он.

Новым этапом послаблений для бизнеса в России станет модернизация механизма регуляторной гильотины, заявил также глава государства. Это будет еще один масштабный этап дебюрократизации в стране, сказал он.