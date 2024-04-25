Москва, 25 апреля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 апреля выступит на заседании Совета законодателей, которое состоится в Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez

«Завтра выступит», — сообщил представитель Кремля.

Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Госдумы, заседание Совета законодателей пройдёт 26 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Члены совета обсудят актуальные вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Также будет обсуждаться ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части инфраструктуры сельских населенных пунктов.

В заседании примут участие лидеры фракций, председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министры труда и социальной защиты Антон Котяков, здравоохранения Михаил Мурашко, сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители законодательных собраний субъектов РФ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года на заседании Совета законодателей президент заявил, что хотя в 1990-е годы в России многие законы не выполнялись, но именно тогда были созданы основы и ориентиры государственности.