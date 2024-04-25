Вашингтон, 25 апреля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Вашингтон считает средства противовоздушной обороны (ПВО) приоритетными в вопросе выбора вооружений для передачи Украине, заявил 25 апреля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

U. S. Army

«Противовоздушная оборона остаётся приоритетом для Украины. И если мы сможем внести свой вклад за счёт этих средств ПВО с целым рядом различных возможностей — большой, средней и малой дальности, — мы сделаем это», — отметил Кирби.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки ещё одной батареи системы ПВО Patriot на Украину, он сказал, что даст знать, когда дополнительные средства будут отправлены и когда Вашингтон сможет об этом рассказать.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у стран НАТО есть возможность передать Украине дополнительные системы Patriot. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух пообещал поставить Киеву несколько систем ПВО IRIS-T SLM.

От новых поставок Patriot Украине официально отказалась Польша. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, Варшава не имеет для этих целей достаточного количества ЗРК.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Швеция может передать Киеву один из четырёх своих Patriot.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Украине вооружение является законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины, и повысят их вовлечённость в конфликт.