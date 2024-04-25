Адлер, Краснодарский край, 25 апреля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В Адлере (Сочи) задержали гулявшего с мёртвым дельфином жителя Московской области, который находился в розыске за сбыт наркотиков, сообщили 25 апреля в городском управлении полиции.

Сотрудники полиции увидели размещённый в соцсетях ролик, на котором мужчина уносит с пляжа тело мёртвого дельфина, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«На записи полицейские узнали 40-летнего жителя Московской области, разыскиваемого в родном городе за сбыт наркотиков в особо крупном размере. По окружающему пейзажу оперативники установили местонахождение «звезды соцсетей» и задержали его в Адлере», — отметила пресс-служба полиции.

Задержанный находится под стражей, в ближайшее время его передадут правоохранителям Подмосковья, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в Подмосковье. Мужчина был задержан в Туркестанской области, он пытался пересечь границу. По данным МВД, в 2016 году задержанный вместе с подельником совершил тройное убийство в Московской области.

В феврале 2024 года 58-летнего уроженца Таджикистана задержали по подозрению в убийстве его 46-летней знакомой в Сочи. Тело женщины прохожие нашли на набережной. По данным следствия, в ночь на 19 февраля в ходе ссоры у себя дома мужчина избил знакомую, затем вынес женщину на улицу, несколько раз ударил камнем по голове и скрылся.