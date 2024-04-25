Херсон, 25 апреля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Двух подозреваемых в убийстве семи человек в посёлке Абрикосовка Херсонской области задержали. Об этом 25 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что источник опроверг вышедшие в некоторых СМИ публикации о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.

Он рассказал, что подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке. Но глава посёлка сказала им, что пустых домов нет, после чего её убили. Кроме того, они сожгли два дома и пытались поджечь ещё один.

В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое силовиков, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирске задержали подозреваемого в похищении, пытках и убийстве жителя Томской области в 2011 году. Он находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к преступлениям в городе Северске. Оперативники установили, что разыскиваемый живёт в Новосибирске, пользуется банковскими и сим-картами, оформленными на третьих лиц. Его задержали и доставили в Томск, где заключили под стражу.