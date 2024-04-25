Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Европейский союз намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на реэкспорт через европейские порты сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в третьи страны. При этом он не намерен запрещать государствам ЕС закупку продукции для использования на своей территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным агентства, также планируются адресные санкции против российских СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ — 2», терминалов СПГ в Усть-Луге и Мурманске.

При этом уточняется, что обсуждение этих рестрикций находится пока на раннем этапе и несколько стран ЕС скептически относятся к ограничениям против СПГ.

«Целью санкций станет нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов. Портам в странах ЕС запретят импортировать российский СПГ для его дальнейшего реэкспорта в третьи страны. Но запрета на закупки сжиженного газа для его использования внутри Евросоюза не будет», — следует из текста.

Ещё одной целью ограничений станет создание препятствий для российского танкерного флота в рамках попыток воскресить фактически не работающий потолок цен на нефть, отметило агентство.

Из материала следует, что Россия поставляет в страны Евросоюза значительные объемы СПГ — около 18 млрд куб. м газа в год. Основными покупателями являются Франция, Испания и Бельгия. Уточняется, что 1 млрд куб. м из этого объёма впоследствии реэкспортируется.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал очередное заявление Белого дома о планах по ужесточению санкций для российской энергетики, прежде всего для СПГ-проектов. По словам дипломата, стремление США оказать давление на энергокомплекс продиктовано желанием доминировать на рынках.

Российский дипломат также подчеркнул, что в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел санкций, продемонстрировав «банальные конъюнктурные и хищнические амбиции».

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

По его словам, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что США, пытаясь помешать реализации «Арктик СПГ 2», разрушают глобальную энергетическую безопасность.